Под Бахмутом погиб ультрас Динамо Николай "Кузя" Кузнецов

Трагические известия продолжают поступать с фронта. Защищая Украину от российских оккупантов погиб преданный болельщик Динамо Николай Кузнецов.

Второй год идет полномасштабная агрессия российских террористов против Украины. К сожалению, каждый день на войне гибнут лучшие сыновья и дочери нашего государства.

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12 июля 2023 под Бахмутом погиб преданный болельщик Динамо Николай Кузнецов. В фанатских кругах его все знали как "Кузю". В мирное время Николай был активным представителем коллектива "Солянка БС" и активно участвовал в динамовском фанатском движении.

Преданный болельщик Динамо защищал Украину от российских захватчиков в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Настоящий воин погиб при выполнении боевого задания.

Редакциявыражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя Украины.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб фанат Динамо Максим "Кинжал" Бурдусь. Он был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO.