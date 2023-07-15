Другий рік триває повномасштабна агресія російських терористів проти України. На жаль, щодня на війні гинуть найкращі сини та доньки нашої держави.

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12 липня 2023 року під Бахмутом загинув відданий уболівальник Динамо Микола Кузнецов. У фанатських колах його усі знали як "Кузю". У мирний час Микола був активним представником колективу "Солянка БС" та брав активну участь у динамівському фанатському русі.

Відданий уболівальник Динамо боронив Україну від російських загарбників у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Справжній воїн загинув під час виконання бойового завдання.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя України.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув фанат Динамо Максим "Кинжал" Бурдусь. Він був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.