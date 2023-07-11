11 июля стало известно, что на фронте погиб мелитополец Павел Штанько. Печальное известие сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Большая потеря любительского футбола Украины

"Сегодня на фронте погиб мелитополец Павел Штанько. До войны он грезил футболом и был капитаном ФК "Мелитопольская черешня".

Двое маленьких детей остались без отца. Родители – без сына. Сочувствую родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдающему свою жизнь за Украину", – написал Иван Федоров.

Павел Штанько начал заниматься футболом в спортивной секции Геническа. Начиная с 2015 года, играл за футбольный клуб Мелитопольская черешня – двукратного чемпиона Запорожской области. За лидерские качества и спортивные достижения Павла избрали капитаном команды. В последнем сезоне (2021 год) за Мелитопольскую черешню он сыграл 20 матчей и забил 6 голов.

В начале полномасштабной агрессии России Штанько ушел на фронт. В составе отдельной десантно-штурмовой бригады участвовал в боях на Донецком направлении. Павел был четырежды ранен, но всегда возвращался в строй. Его мечтой было сыграть в футбол в освобожденном от российских окупантов Мелитополе. К сожалению, россияне забрали его жизнь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье погибшего защитника Украины.