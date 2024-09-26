На Курщине погиб чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец

Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. Во время выполнения боевого задания в Курской области погиб Назарий Гаврилец.

Назарий Гаврилец был старшим оператором группы специального назначения. О его гибели сообщил Спортивный Комитет Украины.

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Украинскому герою навеки 21 год

Назарий Гаврилец родился в Калуше, что на Ивано-Франковщине. Юноша увлекался смешанными единоборствами. Участвовал в соревнованиях и становился чемпионом Украины по ММА.

Назарий учился на факультете физического воспитания и спорта Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. В 18 лет юный спортсмен из Прикарпатья стал на защиту Родины.

12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец принял свой последний бой. Воину-спортсмену было всего 21 год. Он не дожил полтора месяца до своего 22-летия.

Похоронили защитника Украины 26 сентября в родном Калуше.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Назария Гаврильца. Светлая память Защитнику Украины!

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