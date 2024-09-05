Война против России продолжается уже более десяти лет. После начала полномасштабного вторжения террористов немало украинцев стали на защиту Родины в рядах ВСУ.

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Вечная память Герою

Спортивное сообщество также присоединилось к помощи Украине. Многие наши атлеты работают в информационном поле и финансово помогают армии. Также многие взяли оружие в руки и ушли на фронт.

К сожалению, не все из них возвращаются домой. Очередной потери понесло сообщество фехтовальщиков. На войне с оккупантами погиб мастер спорта УССР, победитель и призер чемпионатов Украины Игорь Храмцов.

Друзья и собратья описывали воина как честного, порядочного, трудолюбивого и жизнерадостного человека. Игорь был воспитанником николаевской школы рапирного фехтования.

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Даже после завершения карьеры Храмцов продолжал быть частью фехтовальной жизни Украины, приходил на соревнования и болел за земляков. В марте 2022 года Игорь вступил в ряды Нацгвардии Украины.

В последнее время он защищал Украину в боях на Донбассе. Во время обороны Покровска Храмцов получил тяжелое ранение. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь. На момент смерти ему было 52 года, у него осталась жена и двое детей.