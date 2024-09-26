Назарій Гаврилець був старшим оператором групи спеціального призначення. Про його загибель повідомив Спортивний Комітет України.

Читайте також Під час оборони Покровська загинув ексчемпіон України з фехтування Ігор Храмцов

Українському герою навіки 21 рік

Назарій Гаврилець народився у Калуші, що на Івано-Франківщині. Юнак захоплювався змішаними єдиноборствами. Брав участь змаганнях та ставав чемпіоном України з ММА.

Назарій навчався на факультеті фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 18 років юний спортсмен з Прикарпаття став на захист Батьківщини.

12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець прийняв свій останній бій. Воїну-спортсмену було лише 21 рік. Він не дожив півтора місяця до свого 22-річчя.

Поховали захисника України 26 вересня у рідному Калуші.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Назарія Гаврильця. Світла пам'ять Захиснику України!

Раніше ми повідомляли про загибель на фронті важкоатлетки та тренерки Ніни Пашкевич. 47-річна спортсменка була стрільцем у Збройних силах України.