Еще одна печальная весть поступила с фронта. О гибели 47-летней спортсменки сообщили в Здолбуновском городском совете.

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Имела сотни спортивных наград

Нина Пашкевич была стрелком в составе Сил обороны Украины.

С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47... Здолбуновчане знали Нину как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы,

– отметили в Здолбуновском городском совете.

Также там добавили, что спортсменка, уже находясь на службе, участвовала в соревнованиях. В апреле 2024 года Нина Пашкевич стала победительницей чемпионата Украины по тяжелой атлетике. В общем имела около сотни спортивных наград.

В субботу, 21 сентября, Нина Пашкевич вернется домой на щите.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье и близким погибшей защитницы Украины. Вечная память...