На фронте погиб фанат Динамо и чемпион Украины по кикбоксингу Максим "Кинжал" Бурдусь

Украинско-российская война продолжает уносить жизни лучших. Фанатское движение потеряло на фронте болельщика киевского Динамо Максим Бурдуся.

Грустную свитку киевский клуб сообщил 15 июня, хотя украинский защитник погиб еще 11 июня. Динамо выражает искренние соболезнования по поводу гибели Максима "Кинжал" Бурдуся.

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Война забирает лучших

Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов Динамо выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима…,

– говорится на сайт Динамо.

Киевский клуб уведомил детали прощания с Героем Украины. 16 июня в 11:00 состоится прощание с Максимом, которое состоится у его дома в Киеве на проспекте Маяковского, 41/1. Чин похорон начнется в 12:00 на Лесном кладбище.

Редакция сайта 24 Канала выражает соболезнования семье и родным погибшего Героя Украины. Враг ответит за все прерванные жизни украинцев.

Отметим, что футбольные болельщики первыми пошли защищать страну после 24 февраля 2022 года. Многие держат оборону еще с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе. Поэтому в фанатском движении за это время уже немало потерь.

В Украине даже открыли специальный портал "Ангелы спорта", где есть краткая информация о погибших действующих или бывших спортсменах. Профиль Максима уже есть на этом сайте. В прошлом Бурдусь был победителем и призером десятков турниров, становился чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO.