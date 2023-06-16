Сумну світку київський клуб повідомив 15 червня, хоча український захисник загинув ще 11 червня. Динамо висловлює щирі співчуття із приводу загибелі Максима "Кинжал" Бурдуся.
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Війна забирає найкращих
Максим був самовідданим воїном і справжнім патріотом України. Від імені всіх співробітників і футболістів Динамо висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Максима…,
– йдеться на сайт Динамо.
Київський клуб повідомив деталі прощання з Героєм України. 16 червня об 11:00 відбудеться прощання з Максимом, яке відбудеться біля його будинку у Києві на проспекті Маяковського, 41/1. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на Лісовому кладовищі.
Відзначимо, що на футбольні уболівальники першими пішли захищати країну після 24 лютого 2022 року. Багато з них тримають оборону ще з 2014 року, коли розпочались бойові дії на Донбасі. Тому у фанатському русі за цей час вже є чимало втрат.
В Україні навіть відкрили спеціальний портал "Янголи спорту", де є коротка інформація про загиблих чинних чи колишніх спортсменів. Профіль Максима вже теж є на цьому сайті. У минулому Бурдусь був переможцем та призером десятків турнірів, ставав чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.