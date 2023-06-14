Украинский спорт понес очередную непоправимую потерю. Стало известно, что футболист Вячеслав Савицкий вернулся с фронта на щите.
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Вячеслав был мобилизован в июне 2022 года, служил наводчиком аэромобильного батальона. Он играл за любительскую команду Кудровка, которая становилась чемпионом Черниговской и Киевской областей.
8 июня, футболист погиб на Луганщине вблизи поселка Белогоровка, защищая Украину от российских захватчиков. На момент гибели ему было всего 25 лет.
Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь. Футбольный клуб Кудровка сочувствует родителям, родным и всем, кто знал Вячеслава,
говорится в сообщении клуба Савицкого.