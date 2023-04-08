Защищая крепость Бахмут: на фронте погиб велоатлет Константин Денека

Украинский спорт продолжает терять своих лучших представителей на войне против кровавого агрессора. Очередное печальное известие поступило из Донбасса.

Второй год идет полномасштабная военная агрессия России против Украины. Ежедневно украинский народ терпит потери от военной авантюры кремлевского режима.

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На войне против российских окупантов погиб украинский велоатлет Константин Денека. О гибели героя сообщила Федерация велоспорта Украины.

Константин был уроженцем Киева. Он был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.

С началом военной агрессии России встал на защиту своей Родины. Даже во время непродолжительных отпусков Константин не забывал свое любимое дело и посещал соревнования по велоспорту. В сентябре прошлого года он приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города.

Погиб герой в Донецкой области, защищая крепость Бахмут.

Ужасная и болезненная потеря для родных и всего велосообщества Украины. Защищая Бахмут присоединился к небесной защите – велоатлет Костя Денека. Вечная слава воину! Почивай с миром, чемпион,

– говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта Украины.

Напомним, что ранее на фронте погиб легендарный фанат львовских Карпат Тарас Чучман. Он был болельщиком "львов" 25 лет.