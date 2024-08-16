Печальную весть сообщила футбольная школа львовских Карпат, где учился Игорь Северенчук. Бывшему футболисту теперь навеки 31 год.

Читайте также Стал на защиту Украины в 2014 году: умер ветеран АТО и бывший игрок Карпат Олег Ивахнюк

Мужественный воспитанник Карпат

Игорь Северенчук родился 17 декабря 1993 года. С детства увлекался футболом. Учился в ДЮСШ Карпаты, где его тренером был Геннадий Брониславович Погорелец.

Играл за "львов" на первенство ДЮФЛ, а после окончания школы стал игроком молодежного состава ужгородской Говерлы. Впоследствии защищал цвета ряда любительских клубов родной Львовщины.

В апреле 2022 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины. Игорь служил главным сержантом десантно-штурмового взвода. Мужественный воин имел ряд наград: "Несокрушимым героям российско-украинской войны", знаком отличия "Крест почета", отличием командира оперативно-тактической группировки "Лиман", нагрудным знаком "За воинскую доблесть", "Золотым крестом" и орденом "За мужество".

13 августа во время курской операции погиб вблизи населенного пункта Погребки. У Игоря осталась жена Вероника, сын Денис, мама, отец и брат.

Похороны защитника Украины начнутся завтра в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла в 10:00. Игоря Северенчука похоронят на Марсовом поле.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Северенчука. Вечная память...