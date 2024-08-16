Сумну звістку повідомила футбольна школа львівських Карпат, де навчався Ігор Северенчук. Колишньому футболісту тепер навіки 31 рік.

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Мужній вихованець Карпат

Ігор Северенчук народився 17 грудня 1993 року. З дитинства захоплювався футболом. Навчався в ДЮСШ Карпати, де його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець.

Грав за "левів" на першість ДЮФЛ, а після закінчення школи став гравцем молодіжного складу ужгородської Говерли. Згодом захищав кольори низки аматорських клубів рідної Львівщини.

У квітні 2022 року був призваний в лави Збройних сил України. Ігор служив головним сержантом десантно-штурмового взводу. Мужній воїн мав низку нагород: "Незламним героям російсько-української війни", відзнакою "Хрест пошани", відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування "Лиман", нагрудним знаком "За військову доблесть", "Золотим хрестом" та орденом "За мужність".

13 серпня під час курської операції загинув поблизу населеного пункту Погребки. У Ігоря залишилась дружина Вероніка, син Денис, мама, батько та брат.

Похорон захисника України розпочнеться завтра в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла о 10:00. Ігоря Северенчука поховають на Марсовому полі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Северенчука. Вічна пам'ять...