Трагічну звістку про загибель одного з найкращих спортсменів України повідомив департамент молодіжної політики та спорту міськради Івано-Франківська. Данилу Демчишину було лише 25 років.

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Загибель свого учня прокоментував його тренер Олег Соловей. За словами наставника, Данило щоранку купався в міському озері. На жаль, 12 грудня він зробив свій останній заплив.

Страшне горе! Сьогодні вранці при трагічних обставинах загинув Данило Демчишин. Данило, мій вихованець з самого дитинства, фактично був як син, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, гордість Всеукраїнського союзу таеквон-до і України,

– написав тренер Демчишина у фейсбуці.

Що відомо про загиблого спортсмена

Данило Демчишин народився 23 липня 1998 року. Мав звання майстра спорту України міжнародного класу з таеквон-до та кікбоксингу ВАКО.

Був дворазовим чемпіоном світу з таеквон-до, триразовим чемпіоном Європи з таеквон-до та переможцем Кубка Європи 2016 року (в Румунії).

Також Данило ставав чемпіоном Європи з кікбоксингу WAKO та чемпіоном Європи серед студентів з кікбоксингу WAKO.

У спортивному сезоні 2022 року був визнаний одним із найкращих спортсменів за підсумками виступів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу трагічної загибелі Данила Демчишина.