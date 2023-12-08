Украинский защитник погиб еще 30 ноября. Однако тело спортсмена с позиций удалось унести только 3 декабря.

Читайте также Защищал Луганщину от оккупантов: на фронте погиб гандболист Александр Перепелица

Печальное известие с передовой

Погиб Никита Засядько, служивший в полку "Азов", возле города Кременная Луганской области. Отметим, что парень, которому теперь навсегда 18 летом 2023-го пополнил ряды украинской армии в статусе добровольца.

Интересно, что Никита был выпускником Харьковского профессионального колледжа спорта, воспитанник СДЮСШОР Яны Клочковой, которая оказалась предательницей Украины. Как ранее сообщалось, что "золотая рыбка" не дает о себе слышать и вместе с сыном продолжает жить во временно оккупированном Крыму.

Важно прощание с погибшим спортсменом и Героем Украины состоялось 7 декабря. Похоронили Никиту Засядько на Аллее Героев на кладбище №18.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования по поводу ужасающей потери Никиты Засядько. Враг ответит за все унесенные жизни украинцев!

После 24 февраля 2022 года в Украине создали специальный сайт "Ангелы спорта", где есть краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла проклятая полномасштабная война.