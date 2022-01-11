Погиб бронзовый призер Олимпиады-2012 Деон Лэндор: ему было 29 лет
11 января 2022 , 16:51Читати новину українською
Источник:World Athletics
В возрасте 29 лет умер Деон Лэндор – бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне в эстафете 4х400 метров. Он погиб в результате автокатастрофы.
Издание KBTX сообщает, что Лэндор погиб в результате автокатастрофы в понедельник вечером вблизи города Колледж-Стейшен в США. Он работал помощником тренера в местном Техасском университете A&M.
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Что следует знать о Деоне Лендоре
- Деон Лэндор выступал за сборную Тринидада и Тобаго. Олимпийскую награду он получил, когда ему было 19 лет.
- Также в его активе серебро чемпионата мира 2015 в Пекине в эстафете 4х400 метров. Также он завоевал одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира в помещении.
- Лэндор также выступал и на двух следующих Олимпиадах – Рио-2016 и Токио-2020. На последней из них команда финишировала восьмой в эстафете 4х400 метров.
- В сентябре 2021 года он финишировал третьим в финале Бриллиантовой лиги на 400 метров в Цюрихе.