Погиб бронзовый призер Олимпиады-2012 Деон Лэндор: ему было 29 лет

В возрасте 29 лет умер Деон Лэндор – бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне в эстафете 4х400 метров. Он погиб в результате автокатастрофы.

Издание KBTX сообщает, что Лэндор погиб в результате автокатастрофы в понедельник вечером вблизи города Колледж-Стейшен в США. Он работал помощником тренера в местном Техасском университете A&M.

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