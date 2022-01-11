Смертельная авария

Авария произошла около 9 часов утра по турецкому времени. Футболист не справился с управлением, поэтому его машина вылетела с трассы.

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Полученные травмы не были совместимы с жизнью – Ахмет Чалик умер. Ему было всего 27 лет. Сейчас на месте аварии ведется расследование.

В клубе глубоко шокированы таким ужасным известием. Фанаты и команда выражают соболезнования семье погибшего.

Что известно о Чалике

Последним клубом защитника стал Коньяспор, куда он перешел в 2020 году на правах свободного агента.

Всю свою карьеру провел в турецком чемпионате, выступая за различные клубы.

Наиболее громким в списке команд является Галатасарай, в котором футболист отыграл три года.

В сезоне-2021/2022 Чалик провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

За карьеру отыграл 8 поединков в футболке национальной команды, в которых забил один гол.