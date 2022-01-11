Видання KBTX повідомляє, що Лендор загинув внаслідок автокатастрофи в понеділок ввечері поблизу міста Колледж-Стейшен в США. Він працював помічником тренера в місцевому Техаському університеті A&M.
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Що варто знати про Деона Лендора
- Деон Лендор виступав за збірну Тринідаду і Тобаго. Олімпійську нагороду він здобув, коли йому було 19 років.
- Також в його активі срібло чемпіонату світу 2015 року в Пекіні в естафеті 4х400 метрів. Також він завоював одну срібну та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу в приміщені.
- Лендор також виступав і на двох наступних Олімпіадах – Ріо-2016 та Токіо-2020. На останній з них команда фінішувала восьмою в естафеті 4х400 метрів.
- У вересні 2021 року він фінішував третім у фіналі Діамантової ліги на 400 метрів у Цюріху.