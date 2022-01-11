Издание KBTX сообщает, что Лэндор погиб в результате автокатастрофы в понедельник вечером вблизи города Колледж-Стейшен в США. Он работал помощником тренера в местном Техасском университете A&M.

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