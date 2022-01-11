Издание KBTX сообщает, что Лэндор погиб в результате автокатастрофы в понедельник вечером вблизи города Колледж-Стейшен в США. Он работал помощником тренера в местном Техасском университете A&M.

В то же время Футболист сборной Турции Чалик погиб в ужасном ДТП

Что следует знать о Деоне Лендоре

  • Деон Лэндор выступал за сборную Тринидада и Тобаго. Олимпийскую награду он получил, когда ему было 19 лет.
  • Также в его активе серебро чемпионата мира 2015 в Пекине в эстафете 4х400 метров. Также он завоевал одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира в помещении.
  • Лэндор также выступал и на двух следующих Олимпиадах – Рио-2016 и Токио-2020. На последней из них команда финишировала восьмой в эстафете 4х400 метров.
  • В сентябре 2021 года он финишировал третьим в финале Бриллиантовой лиги на 400 метров в Цюрихе.