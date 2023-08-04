В прошлом украинская и итальянская гандболистка сражалась не только на спортивной площадке. Ее крупнейшим соперником в последние годы жизни был тяжелый недуг, который, к сожалению, победил спортсменку.

Вот так Минус потенциальная медаль для Украины: серебряный призер Олимпиады сенсационно закончила карьеру

Утрата в гандбольной семье

Оксане Павлик, начинавшей свою гандбольную карьеру в Запорожье, откуда она родом, было всего 46 лет. В Украине играла за Мотор (с 1993 по 2001 годы).

За свою карьеру гандболистка успела поиграть сразу за две сборные. В 1995 году Оксана выступала за сборную Украины на чемпионате мира.

После чего уехала играть в Испанию, став игроком Эльды Престижио, за который выступала в течение двух лет.

В сезоне 2003/2004 Павлик выступала за сербский Крушевац, а дальше в ее спортивной карьере был долгий итальянский период. Сначала в течение 12 лет выступала за Салерно, а уже в конце карьеры была игроком Терамо.

В 2017 году Павлик закончила свою профессиональную карьеру.