В течение четверти века легендарный журналист был главным редактором культового журнала "Футбол". С начала полномасштабного вторжения это издание переформатировалось в электронную версию и выходило под названием "Футбол – война".

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Где будет происходить прощание с Артемом Франковым

За несколько дней до трагического события стало известно, что Франков оказался в реанимации. У него случился второй инсульт, первый был в 2019 году. К сожалению, спасти журналиста в этот раз не удалось.

Пресс-служба Динамо сообщила, где и когда можно будет проститься с Артемом Франковым. Прощальная церемония состоится в четверг, 2 ноября, в 10:00 возле крематория Байкового кладбища.

У Артема Вадимовича остались четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Поэтому все небезразличные могут поддержать семью финансово в этот трудный момент. Сделать перевод можно по ссылке.

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родным и близким Артема Франкова. Вечная память!