Протягом чверті століття легендарний журналіст був головним редактором культового журналу "Футбол". З початку повномасштабного вторгнення це видання переформатувалося в електронну версію та виходило під назвою "Футбол – війна".

До теми Помер відомий футбольний журналіст Артем Франков

Де відбуватиметься прощання з Артемом Франковим

За декілька днів до трагічної події стало відомо, що Франков опинився у реанімації. У нього стався другий інсульт, перший був у 2019 році. На жаль, врятувати журналіста цього разу не вдалося.

Пресслужба Динамо повідомила, де й коли можна буде попрощатися з Артемом Франковим. Прощальна церемонія відбудеться у четвер, 2 листопада, о 10:00 біля крематорію Байкового кладовища.

В Артема Вадимовича залишилося четверо дітей, двоє з яких неповнолітні. Тому всі небайдужі можуть підтримати родину фінансово в цей тяжкий момент. Зробити перевод можна за посиланням.

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття рідним та близьким Артема Франкова. Вічна пам'ять!