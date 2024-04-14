На войне погиб преданный болельщик Динамо Алексей Кулинич
Источник:ФК Динамо
Очередная печальная весть поступила с фронта. В боях за независимость Украины погиб фанат киевского Динамо Алексей Кулинич.
Болельщицкое сообщество продолжает терять своих лучших представителей на войне с коварным врагом. Защищая Родину от российских захватчиков погиб фанат Динамо Алексей “Профессор” Кулинич.
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Потеря в динамовской семье
О тяжелой утрате сообщил столичный клуб. Алексей был преданным фанатом "бело-синих" и даже на военном пикселе носил эмблему любимой команды.
Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех,
– говорится в сообщении Динамо.
Алексей Кулинич / ФК Динамо
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