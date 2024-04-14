На войне погиб преданный болельщик Динамо Алексей Кулинич

Очередная печальная весть поступила с фронта. В боях за независимость Украины погиб фанат киевского Динамо Алексей Кулинич.

Болельщицкое сообщество продолжает терять своих лучших представителей на войне с коварным врагом. Защищая Родину от российских захватчиков погиб фанат Динамо Алексей “Профессор” Кулинич.

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Потеря в динамовской семье

О тяжелой утрате сообщил столичный клуб. Алексей был преданным фанатом "бело-синих" и даже на военном пикселе носил эмблему любимой команды.

Он отдал свою жизнь защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех,

– говорится в сообщении Динамо.

Алексей Кулинич / ФК Динамо

Известно, что фанат Динамо был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Детали гибели не сообщаются.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память...

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