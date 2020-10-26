Лідер центральної ланки поля Поль Погба більше не зіграє у футболці національної збірної Франції. Таке рішення футболіста було прийняте на емоціях через слова президента Франції Еммануеля Макрона.

Рішення завершити кар'єру у головній команді країни стало несподіванкою для фанатів французького футболу. Про завершення кар'єри хавбека у збірній повідомив The Sun.

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Несподіване рішення Погба

Рішення Погба прийняв на емоціях через слова очільника Франції Еммануеля Макрона, який не надто гарно висловився щодо вбивства вчителя Самуеля Паті.

Цей вчитель на уроці свободи слова показав учням карикатуру на пророка Мухаммеда, яка опублікована у виданні Charlie Hebdo.

У підсумку 18-річний чеченець Абдулак Анзоров напав на викладача, коли той повертався з роботи додому та завдав йому декілька ножових поранень, після чого відрізав голову. Вбивця намагався втекти, але його застрелила поліція.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав це вбивство "ісламським терористичним актом". Такі слова не сподобались футболісту, який сповідує іслам. Через це Погба вирішив, що не хоче більше виступати у футболці збірної Франції президентом якої є Макрон.

Кар'єра Погба у збірній Франції