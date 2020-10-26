Погба сенсаційно завершив кар'єру у збірній – винуватцем став президент Франції Макрон
Лідер центральної ланки поля Поль Погба більше не зіграє у футболці національної збірної Франції. Таке рішення футболіста було прийняте на емоціях через слова президента Франції Еммануеля Макрона.
Рішення завершити кар'єру у головній команді країни стало несподіванкою для фанатів французького футболу. Про завершення кар'єри хавбека у збірній повідомив The Sun.
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Несподіване рішення Погба
Рішення Погба прийняв на емоціях через слова очільника Франції Еммануеля Макрона, який не надто гарно висловився щодо вбивства вчителя Самуеля Паті.
Цей вчитель на уроці свободи слова показав учням карикатуру на пророка Мухаммеда, яка опублікована у виданні Charlie Hebdo.
У підсумку 18-річний чеченець Абдулак Анзоров напав на викладача, коли той повертався з роботи додому та завдав йому декілька ножових поранень, після чого відрізав голову. Вбивця намагався втекти, але його застрелила поліція.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав це вбивство "ісламським терористичним актом". Такі слова не сподобались футболісту, який сповідує іслам. Через це Погба вирішив, що не хоче більше виступати у футболці збірної Франції президентом якої є Макрон.
Кар'єра Погба у збірній Франції
- Залучався до збірних різних вікових категорій. Разом з юнацькою збірною країни їздив як капітан на юнацький чемпіонат Європи 2012 року, зайнявши на турнірі 3-е місце і забивши 2 м'ячі в 4 зіграних матчах чемпіонату.
- У складі збірної Франції відправився на чемпіонат світу 2014 року, там був важливою фігурою в команді Дідьє Дешама і був визнаний найкращим молодим футболістом турніру.
- За два роки був ключовим півзахисником французів на домашньому для них чемпіонату Європи 2016 року, на якому вони дійшли фіналу змагання, проте здобули лише "срібло". Відіграв повністю усі сім матчів збірної на континентальній першості.
- Переможець чемпіонату світу 2018 року. Автор переможного голу чемпіонату світу 2018 року, фіналіст Євро-2016 у складі збірної Франції.