Левченко в месте, символизирующем последствия "русского мира"

24-летний прыгунья в высоту от 24 февраля освещал в своих соцсетях все реалии войны в Украине. Юлия Левченко в первые дни пряталась в укрытии и рассказывала миру о российской агрессии. Впоследствии легкоатлетке удалось уехать за границу, чтобы продолжить поднимать украинский флаг на соревнованиях.

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8 августа у сотрясения спортсменки появились видео с разрушенной врагом Бородянки в Бучанском районе Киевской области. Левченко побывала у многоэтажки, которую вражеский снаряд разбил пополам. Именно на площади возле дома культуры оккупанты расстреляли памятник Тарасу Шевченко. Но этот памятник устоял, потому устоит и Украина.

Юлия никак не прокомментировал эти видео, а лишь добавила смайлик расколотого на две части сердца и флаг.



Левченко в Бородянке / Скриншот со сторис легкоатлетки



Последствия российской агрессии / Скриншот со сторис легкоатлетки

Напомним, что Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель и другие поселки, городки Киевской области сильно пострадали от российской агрессии. Россияне безжалостно убивали украинцев на этих территориях.

К слову. Юлия Левченко стала призером этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).