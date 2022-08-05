Левченко: Для меня это был немного шок

В июле в американском Юджине состоялся чемпионат мира по легкой атлетике. К сожалению, Юлии не удалось выйти в финал по прыжкам в высоту.

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Наши спортсмены всему миру рассказывают о преступлениях российских оккупантов. Спортсменка приняла участие в пресс-конференции после соревнований.

"Для меня это был немного шок. Спортсмены привыкли, что к ним приковано внимание тогда, когда у них есть какие-то результаты или достижения. И я была немного расстроена, потому что не удалось реализовать свои надежды. А тут мне говорят, что будет пресс-конференция.

Однажды для меня это несовместимо. Я даже сначала переспросила, уместно ли это. Сказали, что нужно – люди хотят нас услышать, наше трио. Когда пришла, то не думала, что будет так много СМИ. В зале было множество журналистов. Это придало волнение. Тогда ты понимаешь, что ответственен не только за себя как спортсмена, а ты представитель своей страны.

Готов или не готов, люди хотят тебя услышать. Твоя миссия – не только соревноваться, но рассказывать, что происходит у тебя на родине. Дай бог, чтобы это помогло как можно скорее победить", – сказала Левченко.

"Была уверена на 99%, что спорта больше не будет"

Спортсменка подчеркнула, что важно, чтобы международные СМИ не прекращали говорить о войне в Украине, которую развязала Россия. Она рассказала, что некоторые люди за границей спрашивают у нее "действительно ли из Украины не летают самолеты". Они удивлялись ответу легкоатлетки.

Я рассказывала, что очень рада быть на соревнованиях, потому что, когда началась война, я была уверена на 99%, что спорта больше не будет в моей жизни. В середине марта я с мамой и сестрой уехала сначала из Киева, затем в Европу. И когда я уезжала из дома, даже в голове не было брать с собой кроссовки, шиповки, форму. Про спорт я вообще не думала. Казалось, что он в прошлой жизни,

– сказала Юлия.

"Но уже через несколько дней по прибытии в Европу мне позвонил тренер и сказал, что нам организуют сбор за границей. Я была шокирована. Какой сбор за границей? Я тогда вообще не знала, как планировать жизнь дальше", – добавила легкоатлетка.

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