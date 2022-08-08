Левченко у місці, яке символізує наслідки "русского міра"
24-річний стрибунка у висоту від 24 лютого висвітлювала у своїх соцмережах усі реалії війни в Україні. Юлія Левченко у перші дні ховалась в укритті та розповідала світу про російську агресію. Згодом легкоатлетці вдалось виїхати за кордон, щоб продовжити підіймати український прапор на змаганнях.
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8 серпня у сторіс спортсменки з'явились відео зі зруйнованої ворогом Бородянки, що у Бучанському районі Київської області. Левченко побувала біля багатоповерхівки, яку ворожий снаряд розбив навпіл. Саме на площі біля будинку культури окупанти розстріляли пам’ятник Тарасові Шевченку. Але цей пам'ятник встояв, тому встоїть й Україна.
Юлія ніяк не прокоментував ці відео, а лише додала смайлик розколеного на дві частини серця та український прапор.
Левченко у Бородянці / Скриншот із сторіс легкоатлетки
Наслідки російської агресії / Скриншот із сторіс легкоатлетки
Нагадаємо, що Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель та інші селища, містечка Київської області сильно постраждали від російської агресії. Росіяни безжально вбивали українців на цих територіях.