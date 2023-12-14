Путин недоволен решением МОК: поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду

В Кремле прокомментировали недавнее решение МОК о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в статусе нейтральных атлетов. В частности, там считают, что россияне должны ехать на Игры без ограничений.

Решение МОК прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он не дал четкого ответа, поедут ли все-таки россияне на Олимпиаду, об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также "Поздравляем и уважаем это решение": в МОК снова прокомментировали допуск россиян к Олимпиаде

Что говорит Путин о решении МОК

По словам Путина, россияне должны участвовать в спортивных мероприятиях без ограничений.

"Нужно посмотреть на условия МОК, флаг, гимн, если они политически мотивированы и направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда Минспорт РФ и ОКР проанализировали и приняли взвешенное решение", – заявил диктатор.

Путин, в частности, утверждает, что "спорт – это мир", а МОК не следует этому указанию. Но отметим, что если бы Комитет придерживался этого утверждения, то вряд ли бы принял решение о допуске спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпиаду. Ведь российские спортсмены не спешат с высказываниями в адрес своей власти, более того – некоторые даже помогают армии РФ.

Позорное решение МОК

, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях по нейтральному статусу.

В Комитете обещают, что санкции в отношении российских и белорусских государств и правительств остаются в силе на время Олимпийских игр.

Так, россияне и белорусы не смогут использовать флаг, гимн, цвета или другие символы своих государств, а госчиновники не будут приглашены или аккредитованы на соревнования в Париже.

Украинские спортсмены отреагировали решение МОК. Рассматривают ли "сине-желтые" возможность бойкота турнира – читайте по ссылке.