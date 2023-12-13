Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге поддержал решение Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм в нейтральном статусе. Он отмечает, что "нейтральных" атлетов будут рад приветствовать.

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Что говорит МОК о допуске россиян

Как организационный комитет, мы приветствуем и уважаем это решение. Мы будем приветствовать этих спортсменов для участия в рамках указанных правил, то есть без флагов, без гимнов, без официальных лиц, без командных видов спорта.

Таким образом эти делегации будут очень небольшими, но их примут в Париже в 2024 году», – сказал он.

Напомним, что Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам с российскими и белорусскими паспортами соревноваться на Олимпиаде-2024. Пока известно об 11 атлетах из стран-агрессоров, которые уже квалифицировались на соревнования.

Любопытно. Соответствующее решение МОК вызывает множество споров и подводных камней. Объясняем подробно, что кроется под этим разрешением.