Поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком все больше становится реальным. Всемирный боксерский совет (WBC) обязал победителя предстоящего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером провести обязательную защиту. Это хорошая новость для Усика.

Президент WBC Маурисио Сулейман настаивает, что победитель боя между Уайлдером и действующим чемпионом мира Фьюри будет вынужден провести защиту титула. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Бой Джошуа – Фьюри отсрочат

Обязательный претендент на пояс WBC – Диллиан Уайт. Фьюри должен провести бой с ним в феврале 2021 года, если не удастся выиграть Уайлдеру.

"Наша позиция ясна. Фьюри выиграл титул в качестве официального претендента 22 февраля, а срок его следующей защиты заканчивается в феврале 2021-го.

WBC предусматривает, что Фьюри проведет третий бой с Уайлдером, а победитель будет обязан провести обязательную защиту против официального претендента", – заявил Сулейман.

Таким образом, поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, вероятно, отсрочат.

Поэтому у обладателя титулов WBO, WBA и IBF Джошуа будет время для проведения обязательной защиты пояса WBO.

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Шанс для Усика

33-летний Усик – официальный претендент по линии WBO. Организация обязала Джошуа провести бой с украинцем.

Следовательно, после боя с Пулевым у британца будет время на встречу с Усиком перед поединком с Фьюри.

Сторона Усика настаивает на титульном поединке после встречи с Дереком Чисорой.

В команде 30-летнего Джошуа также говорят, что бой с Усиком имеет все шансы состояться.