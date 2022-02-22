Поединку быть: Уайт подписал контракт на бой с Фьюри

В битве за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. Боксеры подписали контракт за несколько часов до истечения отведенного срока.

Уайт сразится с Фьюри

Уайт прокомментировал подписание договора. Боксер подчеркнул, что в любое время готов драться с Фьюри.

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Где бы они ни хотели провести бой, когда бы ни хотели провести бой, мне все равно. Я пытался встретиться с Фьюри в течение длительного времени. Я всегда был готов сразиться с ним. Я просто хочу сразиться с ним за титул чемпиона мира сейчас,

– сказал Уайт.

Уайт – Фьюри: что известно