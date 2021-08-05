Поедет за пятой наградой: 36-летняя Костевич будет выступать еще на двух Олимпиадах

Елена Костевич в Токио завоевала бронзовую награду в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета в миксте. Украинка не планирует завершать карьеру и еще точно выступит на двух Олимпиадах.

Костевич продолжит штурмовать Олимпийские игры

Украинка Елена Костевич еще минимум 8 лет планирует выступать на серьезном уровне. Спортсменке уже 36 лет, но еще две Олимпиады точно будут в карьере Елены.

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В стрельбе есть замечательный пример рекордсменки из Грузии, которая девять раз принимала участие на Олимпийских играх. Соревнования в Токио стали последними для грузинки. Следующие Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже.

Что касается меня, то, возможно, еще две Олимпиады точно, а потом будет видно. Трудно прогнозировать – нужно, чтобы результаты были на высоком уровне,

– заявила Костевич.

Костевич уже вернулась в Украину и сразу направилась в Австрию. Елена замужем за австрийцем, который участвовал в подготовке украинки к Олимпиаде-2020. Теперь спортсменка планирует провести время с дочкой и мужем. Но пообещала приехать обратно в родную Украину.

Во Франции Елена имеет возможность не только сравниться по количеству олимпийских наград с Яной Клочковой. У пловчихи 5 медалей, поэтому Костевич сделает все для того, чтобы стать самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх.

Выступление Костевич на Олимпиаде-2020

Уже в своем первом старте Костевич остановилась в шаге от медали – 4 место.

Елена в паре с Олегом Омельчуком завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

А вот в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров спортсменка неожиданно не смогла пробиться в финал соревнований. Костевич заняла далекую 23-ю позицию. Но не с пустыми руками вернулась на родную землю.

В Токио Костевич трижды поднималась на пьедестал Олимпиады. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в ​​Афинах. 2012 год стал не менее успешным – две бронзовые награды.