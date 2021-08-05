Поедет за пятой наградой: 36-летняя Костевич будет выступать еще на двух Олимпиадах
Источник:UA: ПЕРШИЙ
Елена Костевич в Токио завоевала бронзовую награду в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета в миксте. Украинка не планирует завершать карьеру и еще точно выступит на двух Олимпиадах.
Костевич продолжит штурмовать Олимпийские игры
Украинка Елена Костевич еще минимум 8 лет планирует выступать на серьезном уровне. Спортсменке уже 36 лет, но еще две Олимпиады точно будут в карьере Елены.
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В стрельбе есть замечательный пример рекордсменки из Грузии, которая девять раз принимала участие на Олимпийских играх. Соревнования в Токио стали последними для грузинки. Следующие Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже.
Что касается меня, то, возможно, еще две Олимпиады точно, а потом будет видно. Трудно прогнозировать – нужно, чтобы результаты были на высоком уровне,
– заявила Костевич.
Костевич уже вернулась в Украину и сразу направилась в Австрию. Елена замужем за австрийцем, который участвовал в подготовке украинки к Олимпиаде-2020. Теперь спортсменка планирует провести время с дочкой и мужем. Но пообещала приехать обратно в родную Украину.Интересно! В Токио Костевич трижды поднималась на пьедестал Олимпиады. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Афинах. 2012 год стал не менее успешным – две бронзовые награды.
- Во Франции Елена имеет возможность не только сравниться по количеству олимпийских наград с Яной Клочковой. У пловчихи 5 медалей, поэтому Костевич сделает все для того, чтобы стать самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх.
Выступление Костевич на Олимпиаде-2020
- Уже в своем первом старте Костевич остановилась в шаге от медали – 4 место.
- Елена в паре с Олегом Омельчуком завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
- А вот в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров спортсменка неожиданно не смогла пробиться в финал соревнований. Костевич заняла далекую 23-ю позицию. Но не с пустыми руками вернулась на родную землю.