"Подсолнечная форма": японский клуб присоединился к поддержке Украины

Весь цивилизованный мир солидарен с украинским народом. Японский клуб Сенан Бельмаре представил форму в цветах сине-желтого флага.

Подсолнечный комплект японской команды

Японская команда назвала этот комплект "Подсолнечной формой". Также клуб устроил отличную инициативу, связанную с Украиной, для своих болельщиков.

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На домашних матчах клуб будет раздавать семена подсолнечника, национального цветка Украины, чтобы он расцвел в их городе.

Все вырученные средства от продажи формы пойдут в помощь Украине.



Новая форма японской команды / Фото из твиттера Шарлотты Паттерсон

"Соняшникова форма" /Фото з твітеру Шарлотти Паттерсон

Поддержка валлийцев

Сенан Бельмаре в текущем розыгрыше чемпионата Японии идет в турнирной таблице предпоследним, набрав после 17 туров шестнадцать очков.

Недавно валлийская команда Мертир Таун решила поддержать Украину и Донецк. Клуб представил выездную форму в цветах Шахтера.

Часть заработанных средств от продажи футболок клуб передаст в поддержку Украины, а именно в Чрезвычайный комитет Великобритании, собирающий деньги для быстрого и эффективного реагирования на катастрофы за рубежом.

Клуб выступает в седьмом по силе дивизионе английского футбола. При этом привычными цветами формы команды зеленый и белый.