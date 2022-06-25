"Подсолнечная форма": японский клуб присоединился к поддержке Украины
Источник:твітер Шарлотти Паттерсон
Весь цивилизованный мир солидарен с украинским народом. Японский клуб Сенан Бельмаре представил форму в цветах сине-желтого флага.
Подсолнечный комплект японской команды
Японская команда назвала этот комплект "Подсолнечной формой". Также клуб устроил отличную инициативу, связанную с Украиной, для своих болельщиков.
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На домашних матчах клуб будет раздавать семена подсолнечника, национального цветка Украины, чтобы он расцвел в их городе.
Все вырученные средства от продажи формы пойдут в помощь Украине.
Новая форма японской команды / Фото из твиттера Шарлотты Паттерсон
"Соняшникова форма" /Фото з твітеру Шарлотти Паттерсон
Поддержка валлийцев
Недавно валлийская команда Мертир Таун решила поддержать Украину и Донецк. Клуб представил выездную форму в цветах Шахтера.
Часть заработанных средств от продажи футболок клуб передаст в поддержку Украины, а именно в Чрезвычайный комитет Великобритании, собирающий деньги для быстрого и эффективного реагирования на катастрофы за рубежом.
Клуб выступает в седьмом по силе дивизионе английского футбола. При этом привычными цветами формы команды зеленый и белый.