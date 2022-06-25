Соняшниковий комплект японської команди
Японська команда назвала цей комплект "Соняшниковою формую". Також клуб влаштував чудову ініціативу, яка пов'язана з Україною, для своїх вболівальників.
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На домашніх матчах клуб буде роздавати насіння соняшника, національної квітки України, щоб він розцвів у їх місті.
Усі виручені кошти від продажу форми підуть на допомогу Україні.
Нова форма японської команди / Фото з твітеру Шарлотти Паттерсон
"Соняшникова форма" /Фото з твітеру Шарлотти Паттерсон
Підтримка валлійців
Нещодавно валлійська команда Мертір Таун вирішила підтримати Україну та Донецьк. Клуб презентував виїзну форму в кольорах Шахтаря.
Частину зароблених коштів від продажу футболок клуб передасть на підтримку України, а саме у Надзвичайний комітет Великої Британії, який збирає гроші для швидкого та ефективного реагування на катастрофи за кордоном.
Клуб виступає у сьомому за силою дивізіоні англійського футболу. При цьому звичними кольорами форми команди є зелений та білий.