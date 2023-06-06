Вода из-за подрыва кафиров Каховской ГЭС затопила близлежащие городки и инфраструктуру, которая была там. Вода дошла уже до некоторых районов Херсона. Эвакуация жителей идет полным ходом. Жителей просят отвязать или унести с собой своих домашних питомцев, чтобы спасти им жизнь.

Стоит увидеть В Новой Каховке ушел под воду стадион Энергии: ужасающие фото после подрыва Каховской ГЭС

Рыжикова: Возможно, российские атлеты сейчас хотят здесь посоревноваться?

Из-за террористического поступка россиян под воду пошел стадион футбольного клуба Энергии, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, прекратил свое существование. Также рядом с ареной в Новой Каховке была волейбольная площадка и искусственные поля.

Анна Рыжикова в своей реакции зацепила российских спортсменов, которых пригласила приехать и посоревноваться на затопленном стадионе. Легкоатлетка выложила фотографию арены до и после разрушения дамбы.

Как насчет спорта вне политики? Возможно, российские атлеты сейчас хотят здесь посоревноваться? Но это даже не самое плохое. Дома гражданских оказались под водой. И не только люди страдают от российских террористов. Украинские спасатели пытаются спасти и людей, и животных от потопа,

– написала украинская легкоатлетка.

Кроме Рыжиковой свои реакции с самого утра оставляют другие украинские действующие и бывшие спортсмены. Среди них футболист Роман Зозуля, считающий, что таким подрывом Каховской ГЭС, россияне хотели отсрочить контрнаступление ВСУ. Но им это не удалось сделать.

Также на терроризм окупантов отреагировала Екатерина Усик, жена украинского боксера, поставившая "крест" на россиянах.

Обратите внимание! Детальнее о подрыве Каховской ГЭС и экологической катастрофе читайте в материале.