Вода через підрив окупантами Каховської ГЕС затопила прилеглі містечка та інфраструктуру, яка була там. Вода дійшла вже навіть до деяких районів Херсона. Евакуація мешканців йде повним ходом. Мешканців просять відв'язати або забрати із собою своїх домашніх улюбленців, аби врятувати їм життя.

Варто побачити У Новій Каховці пішов під воду стадіон Енергії: жахливі фото після підриву Каховської ГЕС

Рижикова: Можливо, російські атлети зараз хочуть тут позмагатися?

Через терористичний вчинок росіян під воду пішов стадіон футбольного клубу Енергії, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, припинив своє існування. Також поруч із ареною у Новій Каховці був волейбольний майданчик та штучні поля.

Анна Рижикова у своїй реакції зачепила російських спортсменів, яких запросила приїхати та позмагатись за затопленому стадіоні. Легкоатлетка виклала світлину арени до та після руйнування дамби.

Як щодо спорту поза політикою? Можливо, російські атлети зараз хочуть тут позмагатися? Але це навіть не найгірше. Будинки цивільних опинилися під водою. І не тільки люди страждають від російських терористів. Українські рятівники намагаються врятувати і людей, і тварин від потопу,

– написала українська легкоатлетка.

Окрім Рижикової свої реакції від самого ранку залишають інші українські чинні та колишні спортсмени. Серед них футболіст Роман Зозуля, який вважає, що таким підривом Каховської ГЕС, росіяни хотіли відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Але їм це не вдалось зробити.

Також на тероризм окупантів відреагувала Катерина Усик, дружина українського боксера, яка поставила "хрест" на росіянах.

Зверніть увагу! Детальніше про підрив Каховської ГЕС та екологічну катастрофу читайте у матеріалі.