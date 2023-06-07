Постраждала й спортивна інфраструктура. Мер Нової Каховки Володимир Коваленко прокоментував жахливі наслідки після руйнування дамби. Вода затопила 12 гектарів спортивних об'єктів.

До теми У Новій Каховці пішов під воду стадіон Енергії: жахливі фото після підриву Каховської ГЕС

Коваленко: Вся спортивна інфраструктура Нової Каховки на цей момент затоплена

Очільник пригадав стадіон футбольного клубу Енергія, яка припинила своє існування після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ці світлини затопленої арени облетіли усі соцмережі та шокували світ.

Збірна України зі стрільби з луку та метання молота залишились без тренувальної бази.

Практично відразу її затопило. У нас же унікальна спортивна інфраструктура – 12 гектарів. Там чотири футбольних поля: центральний стадіон Енергії, штучні покриття, тирсове поле. Окрім цього, затопило базу збірної України зі стрільби з луку і метання молота,

– зазначив Коваленко.

Також мер Нової Каховки розповів про проєкт реконструкції головної арени Енергії у розмірі 85 мільйонів гривень, який вже навіть був оплачений. Місто готувалось до повернення команди та її виступів у Першій лізі України.

Перед затопленням місто розпочало будівництво спортивного комплексу вартістю 700 мільйонів та розміром на 8 тисяч квадратних кілометрів, який би дозволяв тренуватись та змагатись спортсменам із 22-х видів спорту

Унікальний проєкт, який був на контролі у керівництва країни! Нова Каховка знаходиться близько до Криму, і нам треба було демонструвати досягнення інфраструктури, щоб кримчани зрозуміли, що вони зробили велику помилку, коли прийняли кац*пів на свою землю. Але, на жаль, вся спортивна інфраструктура Нової Каховки на цей момент затоплена,

– розповів мер Нової Каховки.

Відзначимо, що українська легкоатлетка Анна Рижикова запросила російських спортсменів позмагатись на затопленому стадіоні у Новій Каховці.

Важливо! Детальніше про підрив Каховської ГЕС та ситуацію у затоплених містах читайте у матеріалі.