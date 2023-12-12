В австрийском Хохфильцене состоялась заключительная мужская гонка второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/24. Сборная Украины завершила этот старт на пятом месте.

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Перед мужской эстафетой в Хохфильцене Украина провела одну замену в составе по сравнению с Эстерсундом: Дмитрий Пидручный, пропустивший первый этап из-за восстановления после травмы руки, заменил Тараса Лесюка.

Пятое место – очень приличный результат.

После гонки Дмитрий Пидручный подвел итоги эстафеты. Биатлонист прокомментировал пятое место сборной Украины и оценил свое функциональное состояние.

Пятое место – очень солидный результат. Возможно, даже прыгнули выше, чем могли. Ребята терпели, было видно, что тяжело, но выкладывались на максимум. И рад, что все сработали очень классно на стрельбе,

– сказал Пидручный.

Следующий этап Кубка мира по биатлону 2023/24 пройдет 14-17 декабря в Ленцерхайде. В рамках соревнований женщины и мужчины проведут по три гонки: спринт, преследование и масс-старт.