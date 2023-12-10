10 декабря в рамках проходящего в австрийском Хохфильцене второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. В гонке приняли участие 20 команд, в том числе и сборная Украины.

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Украинцы Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко провели фактически идеальную гонку, использовав на четырех всего три запасных патрона. Это лучшая точность стрельбы среди всех команд-участниц.

Идеальная стрельба не помогла украинцам побороться за медаль

К сожалению, недостаточно высокая скорость на дистанции не позволяет украинцам бороться за медали. Дудченко финишировал на высоком пятом месте, остановившись буквально в шаге от цветочной церемонии.

Выиграла гонку норвежская четверка. Серебряными призерами стали французы, а в борьбе за бронзовые награды немцы опередили итальянцев.

Результат мужской эстафеты

1. Норвегия (0+5) 1:15:38,5

2. Франция (0+6) +28,7

3. Германия (1+9) +1:06,9

4. Италия (0+11) +1:24,1

5. Украина (0+3) +2:24,9

6. Швеция (2+14) +2:36,4

Добавим. Этап в Хохфильцене завершится 10 декабря женской эстафетной гонкой. Её начало запланировано на 15:15 по Киеву.