"Было много открытий": Пидручный оценил выступление конкурентов на Кубке мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустил старт сезона из-за возобновления после травмы. Он прокомментировал выступление соперников.

В настоящее время состоялось всего несколько гонок: две смешанные эстафеты и индивидуалка. В индивидуальной гонке победу одержал немец Роман Реес. "Серебро" досталось еще одному представителю Германии Юстусу Штрелоу. "Бронзу" взял действующий обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бьо. Дмитрий Пидручный в интервью 24 Канала прокомментировало выступление конкурентов.

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Учебный о старте сезона

А как оцениваете выступление соперников? Кто будет лидером этого сезона, как думаете?

До начала сезона, наверное, все думали, что Йоханнес Бьё будет лидером. Однако в индивидуальной гонке было много открытий. Я думаю, что все-таки Йоханнес будет дальше на каждом старте бороться за лидерство. Мы видим, что сборная Германии, как мужская, так и женская, всех удивила. Показали очень хороший ход. Думаю, что это связано с подготовкой лыж. Было заметно, что в них хорошо катят лыжи.

Возможно, у норвежской сборной были какие-то проблемы, потому что вся команда выглядела на лыжне не так, как обычно. Но это первая гонка сезона, поэтому прогнозировать, кто станет новым лидером, пока трудно. Давать прогнозы, если честно, после этой гонки стало еще труднее.