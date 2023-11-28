"Выбило из колеи на полтора-два месяца": Пидручный рассказал о возобновлении после перелома руки

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустил старт нового сезона из-за травмы. В августе он сломал руку.

В интервью для 24 Канала Дмитрий рассказал о своем восстановлении после травмы и подготовки к новому сезону.

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"Все идет по плану": Учебный о восстановлении

Как прошло для вас межсезонье?

Все хорошо, все идет по плану, который мы сделали с тренерами. Все тренировки проходили нормально. Только это досадное падение, которое выбило у меня из колеи на полтора-два месяца, когда я не тренировался.

С начала октября я начал нормально тренироваться, с определенными ограничениями на руку, не стрелял лежа. Некоторые тренировки на руку я не мог делать. Сейчас, с начала ноября, я уже полноценно начал тренироваться без всяких ограничений. Выполняю всю нагрузку, которая нужна. Что касается травмы, то мышцы не восстановились до конца, до кондиций, которые были до перелома. Не хватает времени.

Когда Пидручный вернется на Кубок мира

По словам биатлониста, он уже приступил к полноценным тренировкам, где может полностью выполнять нагрузку на руку.

Дмитрий находится в австрийском Обертелахе, где тренируется вместе с юниорской командой. Ожидается, что он присоединится к команде на втором этапе.