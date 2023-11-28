В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро розповів про своє відновлення після травми та підготовку до нового сезону.

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"Все йде за планом": Підручний про відновлення

Як пройшло для вас міжсезоння?

Все добре, все йде за планом, який ми зробили з тренерами. Всі тренування проходили нормально. Тільки це прикре падіння, що вибило в мене з колії на півтора-два місяці, коли я не тренувався.

З початку жовтня я почав нормально тренуватися, з певними обмеженнями на руку, не стріляв лежачи. Деякі тренування на руку я не міг робити. Зараз, з початку листопада, я вже повноцінно почав тренуватися, без всіляких обмежень. Виконую все навантаження, яке потрібне. Щодо травми, то м'язи не відновилися до кінця, до тих кондицій, які були до перелому. Не вистачає часу.

Зверніть увагу! Дмитро Підручний в інтерв'ю для 24 Каналу розповів про підготовку до сезону, повернення на Кубок світу. Біатлоніст оцінив виступ команди та висловився щодо конкурентів. Повну розмову з чемпіоном світу з біатлону – читайте за посиланням.

Коли Підручний повернеться на Кубок світу