В интервью для 24 Канала Дмитрий рассказал о своем восстановлении после травмы и подготовки к новому сезону.

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"Все идет по плану": Учебный о восстановлении

Как прошло для вас межсезонье?

Все хорошо, все идет по плану, который мы сделали с тренерами. Все тренировки проходили нормально. Только это досадное падение, которое выбило у меня из колеи на полтора-два месяца, когда я не тренировался.

С начала октября я начал нормально тренироваться, с определенными ограничениями на руку, не стрелял лежа. Некоторые тренировки на руку я не мог делать. Сейчас, с начала ноября, я уже полноценно начал тренироваться без всяких ограничений. Выполняю всю нагрузку, которая нужна. Что касается травмы, то мышцы не восстановились до конца, до кондиций, которые были до перелома. Не хватает времени.

Обратите внимание! Дмитрий Пидручный в интервью для 24 Канала рассказал о подготовке к сезону, возвращении на Кубок мира. Биатлонист оценил выступление команды и высказался по поводу конкурентов. Полный разговор с чемпионом мира по биатлону – читайте за ссылкой.

Когда Пидручный вернется на Кубок мира