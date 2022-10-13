Это намерение окрепло за последние 6 месяцев, – Подручный планирует возглавить ФБУ

Украинский биатлонист Дмитрий Подручный поделился мнениями о работе Федерации биатлона Украины. Он также подтвердил свои намерения поучаствовать в перевыборах президента ФБУ.

Биатлонист прокомментировал конференцию ФБУ, которая состоится 14 ноября. Он заверил, что его планы не изменились и планирует принять участие в выборах на пост президента Федерации.

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Подручный: Намерен принять участие в выборах на пост президента ФБУ

Перевыборы президента ФБУ должны были состояться еще в апреле. Однако Федерация решила перенести этот процесс из-за военного положения и прекращения работы государственных реестров.

Отмечалось, что нового президента ФБУ изберут уже после окончания военного положения.

За неделю до начала зимнего сезона 2022/23 в разгар подготовительного процесса спортсменов и сверхнагрузки тренеров, которые могут быть делегированы от ячеек, созывается Конференция. Я не собираюсь комментировать, что заставило Президиум пересмотреть свое решение через 5 месяцев…,

– отметил Подручный.

Чемпион мира по биатлону еще весной сообщил, что намерен принять участие в выборах президента ФБУ.

"Я, так же как и в апреле этого года, намерен принять участие в выборах на пост президента ФБУ. Это намерение окрепло за последние 6 месяцев так же, как окрепла моя команда, в которую входят квалифицированные и неравнодушные к биатлону люди. Так же окреп и я, потому что набрался понимания направлений развития и необходимости перезагрузки украинского биатлона», – добавил биатлонист.



Дмитрий Подручный / Фото из инстаграммы биатлониста

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