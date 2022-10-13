Биатлонист прокомментировал конференцию ФБУ, которая состоится 14 ноября. Он заверил, что его планы не изменились и планирует принять участие в выборах на пост президента Федерации.
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Подручный: Намерен принять участие в выборах на пост президента ФБУ
Перевыборы президента ФБУ должны были состояться еще в апреле. Однако Федерация решила перенести этот процесс из-за военного положения и прекращения работы государственных реестров.
Отмечалось, что нового президента ФБУ изберут уже после окончания военного положения.
За неделю до начала зимнего сезона 2022/23 в разгар подготовительного процесса спортсменов и сверхнагрузки тренеров, которые могут быть делегированы от ячеек, созывается Конференция. Я не собираюсь комментировать, что заставило Президиум пересмотреть свое решение через 5 месяцев…,
– отметил Подручный.
Чемпион мира по биатлону еще весной сообщил, что намерен принять участие в выборах президента ФБУ.
"Я, так же как и в апреле этого года, намерен принять участие в выборах на пост президента ФБУ. Это намерение окрепло за последние 6 месяцев так же, как окрепла моя команда, в которую входят квалифицированные и неравнодушные к биатлону люди. Так же окреп и я, потому что набрался понимания направлений развития и необходимости перезагрузки украинского биатлона», – добавил биатлонист.
Дмитрий Подручный / Фото из инстаграммы биатлониста
Кто возглавляет ФБУ
- Пока президентом ФБУ является Владимир Бринзак. Он возглавляет этот пост с 1998 года.
- После 24 февраля Бринзак начал критиковать украинские биатлонисты. Мол, он помогал уехать из страны натурализованным россиянкам, которые и слова не сказали о полномасштабном вторжении России.
- 13 апреля трех эксроссийских биатлонисток выгнали из сборной Украины – Оксану Москаленко, Екатерину Бех и Ольгу Абрамову.
- Ранее Бринзак сообщал, что не намерен подавать свою кандидатуру на следующих выборах.