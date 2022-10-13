Біатлоніст прокоментував конференцію ФБУ, яка має відбутися 14 листопада. Він запевнив, що його плани не змінилися і він планує взяти участь у виборах на посаду президента Федерації.

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Підручний: Маю намір взяти участь у виборах на посаду президента ФБУ

Перевибори президента ФБУ мали б відбутися ще у квітні. Однак Федерація вирішила перенести цей процес через воєнний стан та припинення роботи державних реєстрів.

Зазначалося, що нового президента ФБУ оберуть вже після закінчення воєнного стану.

За тиждень до початку зимового сезону 2022/23, в розпал підготовчого процесу спортсменів та наднавантаження тренерів, які можуть бути делеговані від осередків, скликається Конференція. Я не збираюсь коментувати, що змусило Президію переглянути своє рішення через 5 місяців…,

– зазначив Підручний.

Чемпіон світу з біатлону ще весною повідомив, що планує взяти участь у виборах президента ФБУ.

"Я, так само як і у квітні цього року, маю намір взяти участь у виборах на посаду президента ФБУ. Цей намір зміцнів за останні 6 місяців так само, як зміцніла моя команда, в яку входять кваліфіковані та небайдужі до біатлону люди. Так само зміцнів і я, бо набрався розуміння напрямків розвитку та необхідності перезавантаження українського біатлону", – додав біатлоніст.



Дмитро Підручний / Фото з інстаграму біатлоніста

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