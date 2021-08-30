Досадная травма арбитра
Не так часто можно увидеть замену арбитра в футбольном поединке. Но не в этот раз. Инцидент произошел с главным судьей поединка Хосе Каррерасом.
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В середине первого тайма арбитр двигался спиной вперед. Хосе не заметил, что на его пути встал футболист, который присел, чтобы завязать бутсы.
В итоге рефери споткнулся на игроке, рухнул на газон, держась за руку, которую серьезно повредил. На помощь судье мгновенно прибежали медики, а матч был продолжен только после замены главного арбитра на резервного.
Судья получил травму в игре: видео
- Отметим, что встреча завершилась разгромной победой Тигре – 0:4. Уже в первом счет матча был 0:3 в пользу гостей.