Досадная травма арбитра

Не так часто можно увидеть замену арбитра в футбольном поединке. Но не в этот раз. Инцидент произошел с главным судьей поединка Хосе Каррерасом.

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В середине первого тайма арбитр двигался спиной вперед. Хосе не заметил, что на его пути встал футболист, который присел, чтобы завязать бутсы.

В итоге рефери споткнулся на игроке, рухнул на газон, держась за руку, которую серьезно повредил. На помощь судье мгновенно прибежали медики, а матч был продолжен только после замены главного арбитра на резервного.

Судья получил травму в игре: видео