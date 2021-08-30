Рубен Саемеду був затриманий поліцією після того, як на нього поскаржилася 17-річна дівчина. Вона прийшла до правоохоронців зі своєю мамою і заявила про зґвалтування зі сторони футболіста.

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За даними грецьких ЗМІ, дівчина познайомилася з Семеду в барі в Оропосі. Там футболіст її споїв, після чого відвіз до себе додому, де і зґвалтував. При цьому деякі ЗМІ подають інформацію, що разом з Семеду був ще один іноземець, який теж причетний до зґвалтування. Його розшукують правоохоронці.

Поліція затримала футболіста. Поки він дає свідчення.

Це не перші проблеми із законом для 27-річного футболіста. Ще у 2018 році він провів п'ять місяців в іспанській тюрмі, коли був гравцем Вільярреалу. Семеду був звинувачений в замаху на вбивство, викрадення людей, грабежі із застосуванням насильства, а також незаконному зберіганні зброї. Закінчилося все тим, що португалець отримав заборону на в'їзд в Іспанію на 8 років.