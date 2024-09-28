Серия неудач: Ястремская обидно уступила на престижном турнире в Пекине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине. Во втором круге спортсменка уступила представительнице Аргентины.

Надежда Подороска – Даяна Ястремская 2:1 (7:5, 6:7(4), 6:2)

24-летняя спортсменка из Одессы не смогла пробиться в следующий раунд престижного турнира мировой Женской теннисной ассоциации в Пекине. Украинка потерпела шестое поражение подряд на международных соревнованиях, сообщает 24 канал.

Читайте также Вслед за Свитолиной: еще одна украинская теннисистка досрочно завершила сезон

Встреча Подороски и Ястремской стала второй в карьере теннисисток. Первый матч завершился победой украинской спортсменки.

В целом противостояние длилось 2 часа и 37 минут. Украинская теннисистка в этом матче осуществила 4 подачи на вылет, сделала 11 двойных ошибок и воспользовалась 7-ю брейкпоинтами из 9.

Кроме этого, третий сет был прерван из-за дождя. В итоге противостояния победу одержала Надежда Подороска, которая в следующем раунде сыграет против Чжэн Циньвень – номер 7 в рейтинге WTA.

Отметим, что другие украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко также покинули турнир. Однако есть и хорошие новости, Юлия Стародубцева одержала самую крупную победу в своей карьере.