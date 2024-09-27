Марта Костюк – Кэти Волынец 0:2 (5:7, 3:6)

Это была первая очная встреча между соперницами. Поединок длился один час 45 минут и закончился поражением лидера национального рейтинга Украины, пишет 24 Канал.

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В первом сете киевлянка имела преимущество 4:2, однако не смогла его удержать. При счете 5:5 Марта "под ноль" отдала свою подачу и в конце концов уступила – 5:7.

Вторая партия началась с брейка, который себе в актив записала американская теннисистка. Костюк на протяжении всего сета пыталась догнать соперницу, но подача совсем не шла в украинки, которая во время матча просила медицинский тайм-аут, в результате – 3:6.

Немножко статистики. В течение поединка Марта Костюк сделала один эйс при девяти двойных ошибках, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов и выиграла лишь 3 из 11 геймов на своей подаче.

Отметим, что на турнире в Пекине в одиночном разряде остаются еще две украинки. Даяна Ястремская в 1/32 финала сыграет 28 сентября против аргентинки Нади Подороски, а Юлия Стародубцева после самой рейтинговой победы в карьере в третьем круге соревнований будет противостоять Элине Аванесян.